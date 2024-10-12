〈熱門股〉金寶伺服器業務布局效益顯現 周漲逾1成

金寶本周漲幅 14.29%，更在周五 (11 日) 亮燈漲停鎖住 24 元，一舉站上所有均線。至於三大法人本周籌碼動向，三大法人僅在周一 (7 日) 買超 5755 張，接著連續 3 個交易日皆賣超，本周合計賣超 1131 張。

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金寶布局伺服器領域，總經理陳威昌提到，目前以 L2 PC 版製造為主，且已在墨西哥廠試產，目標朝向系統組裝前進。至於各產品線展望，2025 年仍看好消費型產品，且營收比重將占最高，像是影像產品中的印表機正穩步上升，伺服器雖然占比不高，但明年出貨將優於今年。。