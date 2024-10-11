樂意新遊戲+併購效益顯現 9月營收年增1倍

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-11 20:26

‌



遊戲業者樂意 (7584-TW) 今 (11) 日公告 9 月營收隨著併購韓國遊戲開發商 Naddic Games 效益顯現，營收 9667 萬元，年增 113%、累計前 9 月營收 7.24 億元，年增 6 成，創歷史新高。

樂意看好遊戲 IP 產業的未來成長趨勢，今年 9 月透過海外併購策略，將韓國遊戲開發商 Naddic Games 併入集團事業，營收同步自 9 月份開始貢獻。此外，樂意旗下遊戲《失落的方舟：LOST ARK》、《新王者之劍》等遊戲穩定挹注，帶動樂意迎來強勁成長動能。

‌



樂意進一步表示，Naddic Games 主力遊戲《封印者：CLOSERS》營運遍及韓國、台灣、中國、日本等地市場，擁有大量忠實玩家，每年營收來源維持穩定，2023 年全年營收達韓幣 150 億元 (約新台幣 3.64 億元)。

Naddic Games 近年雖因大幅投入開發成本而影響獲利表現，但樂意認為，從遊戲開發長遠角度來看，深耕內容與遊戲開發對公司發展有利，且隨著持續深化合作，未來更可進一步發揮規模經濟優勢，維持集團穩健營運發展動能。