〈上銀法說〉因應日元狂貶給予折扣維持當地市占 海外看好印度成長力道

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-10 17:56

工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 今 (10) 日召開法說會，談及日元匯率近期大幅走貶，董事長卓文恒坦言，對於銷售到日本當地的工具機及零組件產品確實有些影響，為了維持市占率，有針對匯率給予價格上的折扣；對於海外市場展望，卓文恒最看好印度市場未來成長力道，而美國半導體設備在政府政策力挺下發展可期。

上銀總共有 13 個海外子公司，大多布局在工業先進的國家，以歐洲來看，2023 年第一季之後，明顯感受到量有下去的狀況，不過，今年出貨開始有些許的成長，展望下半年，仍無法顯著看到量的提升。

至於大陸方面，由於歷經中美貿易戰、疫情，整體經濟狀況就不是那麼好，也是到去年第四季、今年出貨的時候，看起來有比較好一些，預期今年會保持平穩的狀況。

台灣方面，雖然產業面臨日本韓國的競爭壓力，但產品狀況不太一樣，大型的設備訂單看起來都還不錯，比較不好的部分大多屬於中小型的標準機，主要受到烏俄戰爭的影響，過去台灣工具機廠商銷往俄羅斯的比重滿高的，因此，標準機方面還看不出有成長。

至於東南亞及印度，卓文恒說，看起來都還算 OK ，尤其是印度，印度經濟成長率每年都維持約 7% 以上，相當強勁，因此看好其未來成長性；整體東南亞看起來應該也會維持成長。