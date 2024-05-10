〈上銀法說〉因應日元狂貶給予折扣維持當地市占 海外看好印度成長力道
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-10 17:56
工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 今 (10) 日召開法說會，談及日元匯率近期大幅走貶，董事長卓文恒坦言，對於銷售到日本當地的工具機及零組件產品確實有些影響，為了維持市占率，有針對匯率給予價格上的折扣；對於海外市場展望，卓文恒最看好印度市場未來成長力道，而美國半導體設備在政府政策力挺下發展可期。
卓文恒指出，因應日元貶值，上銀有給予價格折扣，否則在日本當地的產品價格相對看起來會是上漲的。卓文恒強調，日本僅是上銀布局全球市場的一環，除了台灣外，還有大陸、德國、義大利、美國等，也都是上銀的重要市場之一，日本的狀況雖然有影響，但匯率不會是一個最重要的因素。
卓文恒進一步說明，主要在於日幣貶值，對於日本機器設備出口商來說，會是一個比較有利的因素，相對來說，台灣的設備製造商就會遭遇日本龐大的競爭壓力，因此，我們的台灣客戶受到日本匯率較大的影響。
上銀總共有 13 個海外子公司，大多布局在工業先進的國家，以歐洲來看，2023 年第一季之後，明顯感受到量有下去的狀況，不過，今年出貨開始有些許的成長，展望下半年，仍無法顯著看到量的提升。
至於大陸方面，由於歷經中美貿易戰、疫情，整體經濟狀況就不是那麼好，也是到去年第四季、今年出貨的時候，看起來有比較好一些，預期今年會保持平穩的狀況。
台灣方面，雖然產業面臨日本韓國的競爭壓力，但產品狀況不太一樣，大型的設備訂單看起來都還不錯，比較不好的部分大多屬於中小型的標準機，主要受到烏俄戰爭的影響，過去台灣工具機廠商銷往俄羅斯的比重滿高的，因此，標準機方面還看不出有成長。
至於東南亞及印度，卓文恒說，看起來都還算 OK ，尤其是印度，印度經濟成長率每年都維持約 7% 以上，相當強勁，因此看好其未來成長性；整體東南亞看起來應該也會維持成長。
美國方面，卓文恒表示，他們的產業狀況不太一樣，美國政府一直希望能提振當地製造業，國家政策也致力推展半導體事業，他認為，將有助半導體設備發展，今年來說，產業前景仍舊看好。
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