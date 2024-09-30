〈電價調漲〉中鋼年購電25億度 估年增電費約9.42億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-30 18:59

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經濟部電價審議委員會公告 10 月 16 日起產業電價調漲 12.5%，用電大戶之一的中鋼 (2002-TW) 表示，向台電一年約購電 25 億度進行估算，年增電費約 9.42 億元。

中鋼表示，實際增加成本需待台電公告各時段電價調整情況才能精算得知，不過，目前煉鋼製程的副產燃氣結合自身設置之汽電共生系統，可供應廠內約 50% 所需電力。

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中鋼強調，將持續精進廠內節電措施，已規劃 2022 年至 2026 年的 5 年期間，投入 15.5 億元推動提高再生能源比例、建置儲能設施、發展廠區微電網、強化發電機組韌性及應用電力 AI 智慧模組等工作。

此外，綠電及儲能方面，中鋼表示，集團太陽光電系統截至上半年的建置量已達 100.1MW，未來不僅每年可貢獻 1.1 億度以上綠電，並持續穩定布局光電案場，期許 2032 年前達成 120 MW 之總設置規模。

在儲能設備方面，中鋼完成的首套 1.8MWh 儲能系統性參與台電電力交易平台，接受台電機動調度協助穩定頻率，第二套 2.2MWh 及第三套 7.0MWh 儲能系統則應用於負載轉移、削峰填谷及強化重要製程的電網韌性。