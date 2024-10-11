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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至64.44元，預估目標價為1420元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 14:10


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由63.88元上修至64.44元，其中最高估值67.18元，最低估值58.07元，預估目標價為1420元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值67.18(67.18)84.22115.58
最低值58.07(58.07)64.9773.3
平均值63.77(63.54)72.3787.02
中位數64.44(63.88)72.2184.48

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值527,945,000631,959,320787,133,370
最低值499,967,000539,316,000656,518,000
平均值515,851,460591,237,380707,640,800
中位數516,868,830590,068,780701,001,950

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS48.5174.5970.5626.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		433,446,330548,796,030493,414,582322,145,988

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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