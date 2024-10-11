鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至64.44元，預估目標價為1420元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 14:10
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由63.88元上修至64.44元，其中最高估值67.18元，最低估值58.07元，預估目標價為1420元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|67.18(67.18)
|84.22
|115.58
|最低值
|58.07(58.07)
|64.97
|73.3
|平均值
|63.77(63.54)
|72.37
|87.02
|中位數
|64.44(63.88)
|72.21
|84.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|527,945,000
|631,959,320
|787,133,370
|最低值
|499,967,000
|539,316,000
|656,518,000
|平均值
|515,851,460
|591,237,380
|707,640,800
|中位數
|516,868,830
|590,068,780
|701,001,950
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|48.51
|74.59
|70.56
|26.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|433,446,330
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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