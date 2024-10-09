〈新光金股臨會〉72%贊成新新併 魏寶生：創造金融業歷史

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 14:27

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新光金 (2888-TW) 今 (9) 日臨時股東會歷時 3 個半小時，會中股東盡情發言，普通股股東出席比率高達 85.63%，最終表決，贊成比率達 72.29%，董事長魏寶生宣布與台新金的合併案通過。魏寶生受訪時指出，今天有 3 個感謝和恭喜，此合併案創造了金融業歷史，將會盡快送件與主管機關溝通；新光人壽副董洪士琪表示，新光金與台新金攜手在山頂會合，是歷經 22 年的努力，並給予新八字箴言「浴火重生、團結向前」作為目標。

新光金股臨會落幕，普通股出席率高達 85.63%，特別股出席率亦有 73.06%，會中討論相當熱烈，正反兩派的股東盡情表達意見。根據股東會重大議案決議規定，出席人數若超過總人數的三分之二，只要超過出席數一半通過即可。

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魏寶生於中午 12 點左右宣布表決結果，出席股東中，普通股 72.29% 投下贊成，反對比率為 22.08%，特別股則有 79.21% 贊成，最終通過與台新金的合併案。若主管機關核可，將以台新金控為存續公司、新光金控為消滅公司，並以合併基準日辦理新光金有價證券終止上市、停止公開發行及公司解散。

新光金提供

魏寶生會後受訪發表感言，表示心中有三個感謝和恭喜，恭喜洪副董、謝謝陳董、賴董等銀行證券的支持，更要謝謝同仁，去年洪副董邀請他加入新光，他感到非常榮幸，去年在股東行動主義下，進入新光服務，到這次更是股東行動主義的實現，合併案創造了金融業歷史，透過合意併購友好合併，在換股之下共同享受利益，這是金融史上未曾見過的事情。

洪士琪致詞時表示，去年 6/9 股東會，受到股東大眾的支持，當時以「承先啟後、任重道遠」八個字作為承擔責任的開始，踏上了改革的第一步，並逐漸展現成果。16 個月後的今天，10/9 新光金股東會作出了具有時代意義的決議，以超過 85% 以上的高出席率及超過出席股東的 2/3，達 72% 投下贊成票，這代表著新新併是多數股東們的期盼，期望延續新光曾經擁有的輝煌和驕傲，並且要積極的迎頭趕上全球化的激烈競爭。

洪士琪表示，新光金和台新金攜手在山頂會合，這個成果是雙方歷經了 22 年的努力，才開創的嶄新局面。這次，不只確立了泛新光集團在金融體系的整合，也確立了新光歷史的傳承及浴火重生的未來，所以它不是個結局，而是一個全新的開始。