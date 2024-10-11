技嘉推出AI軟體驅動Z890主板 記憶體效能突破9500MHz

技嘉 Z890 系列主板採用獨家 D5 Bionic Corsa 技術，結合 AI SNATCH 軟體和 AI SNATCH Engine，實現一鍵自動超頻，AI 模擬設計的 PCB 配置和 HyperTune BIOS 架構，有效強化主板訊號傳輸，進一步提升整體效能。