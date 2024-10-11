技嘉推出AI軟體驅動Z890主板 記憶體效能突破9500MHz
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-11 10:49
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 推出新一代 Z890 系列主機板，搭載最新 AI 技術，將 DDR5 記憶體效能推升至 9500MHz 以上，為電腦效能和 AI 整合設立新標準。
技嘉 Z890 系列主板採用獨家 D5 Bionic Corsa 技術，結合 AI SNATCH 軟體和 AI SNATCH Engine，實現一鍵自動超頻，AI 模擬設計的 PCB 配置和 HyperTune BIOS 架構，有效強化主板訊號傳輸，進一步提升整體效能。
技嘉 Z890 主板支援最新 Intel Core Ultra 處理器，配備高達 21 相 110A SPS 電源設計，並搭載獨家 NPU Overdrive 功能，實測可將 AI 效能提升 23%，並新增 VRM 散熱平衡機制，有效解決新一代處理器熱集中問題。
在友善使用方面，Z890 系列引入多項創新設計，包括 WIFI EZ-Plug 簡化 Wi-Fi 天線連接、EZ-DeBug Zone 整合除錯功能、以及 PCIe EZ-Latch Plus 便利顯示卡安裝等，大幅提升 DIY 體驗。
連接技術上，Z890 系列支援 Wi-Fi 7 和雙 Thunderbolt 4，提供高達 40Gb/s 的傳輸速度。同時，技嘉推出 AI TOP 系列，包括 Z890 AORUS XTREME AI TOP 等型號，為 AI 訓練和高效能運算提供強大平台。
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