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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 10:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.43元下修至2.4元，其中最高估值2.86元，最低估值2.21元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.86(2.86)3.794.721.06
最低值2.21(2.21)1.71.041.06
平均值2.45(2.46)2.612.511.06
中位數2.4(2.43)2.462.31.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值121.48億131.53億135.99億108.49億
最低值110.93億108.68億107.21億108.49億
平均值116.08億119.25億118.87億108.49億
中位數116.76億119.04億118.61億108.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.781.754.2710.063.50
營業收入89.06億86.82億123.57億191.25億136.96億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOS

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