鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為31.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.52元下修至2.47元，其中最高估值3.07元，最低估值2.02元，預估目標價為31.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.07(3.07)
|3.41
|4.09
|1.06
|最低值
|2.02(2.02)
|1.7
|1.04
|1.06
|平均值
|2.52(2.54)
|2.56
|2.46
|1.06
|中位數
|2.47(2.52)
|2.43
|2.42
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|121.63億
|127.28億
|132.13億
|108.49億
|最低值
|110.93億
|108.44億
|107.21億
|108.49億
|平均值
|116.96億
|118.40億
|117.98億
|108.49億
|中位數
|117.42億
|118.00億
|116.99億
|108.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.78
|1.75
|4.27
|10.06
|3.50
|營業收入
|89.06億
|86.82億
|123.57億
|191.25億
|136.96億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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