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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為31.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 02:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.52元下修至2.47元，其中最高估值3.07元，最低估值2.02元，預估目標價為31.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.07(3.07)3.414.091.06
最低值2.02(2.02)1.71.041.06
平均值2.52(2.54)2.562.461.06
中位數2.47(2.52)2.432.421.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值121.63億127.28億132.13億108.49億
最低值110.93億108.44億107.21億108.49億
平均值116.96億118.40億117.98億108.49億
中位數117.42億118.00億116.99億108.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.781.754.2710.063.50
營業收入89.06億86.82億123.57億191.25億136.96億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOS

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