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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至5.99元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.81元上修至5.99元，其中最高估值8.43元，最低估值5.65元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.43(8.43)7.258.3
最低值5.65(5.56)4.646.64
平均值6.52(6.5)5.927.34
中位數5.99(5.81)6.067.38

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值162.85億158.45億164.78億
最低值146.26億143.37億155.99億
平均值154.89億149.82億159.88億
中位數157.05億149.83億159.18億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.562.277.346.155.19
營業收入156.03億128.27億112.24億131.95億173.38億

詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSYF

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