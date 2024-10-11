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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：多倫多道明銀行(TD-US)EPS預估下修至5.78元，預估目標價為61.99元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 14:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對多倫多道明銀行(TD-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.89元下修至5.78元，其中最高估值5.94元，最低估值5.7元，預估目標價為61.99元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.94(5.98)6.587.017.13
最低值5.7(5.76)5.55.887.13
平均值5.82(5.87)5.986.577.13
中位數5.78(5.89)5.976.667.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值372.88億411.67億413.62億
最低值364.41億376.83億397.81億
平均值368.39億387.70億405.62億
中位數368.88億385.35億402.79億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.714.786.157.364.16
營業收入445.04億398.88億382.75億486.91億760.11億

詳細資訊請看美股內頁：
多倫多道明銀行(TD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTD

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