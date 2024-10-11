鉅亨速報 - Factset 最新調查：多倫多道明銀行(TD-US)EPS預估下修至5.78元，預估目標價為61.99元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 14:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對多倫多道明銀行(TD-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.89元下修至5.78元，其中最高估值5.94元，最低估值5.7元，預估目標價為61.99元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.94(5.98)
|6.58
|7.01
|7.13
|最低值
|5.7(5.76)
|5.5
|5.88
|7.13
|平均值
|5.82(5.87)
|5.98
|6.57
|7.13
|中位數
|5.78(5.89)
|5.97
|6.66
|7.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|372.88億
|411.67億
|413.62億
|最低值
|364.41億
|376.83億
|397.81億
|平均值
|368.39億
|387.70億
|405.62億
|中位數
|368.88億
|385.35億
|402.79億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.71
|4.78
|6.15
|7.36
|4.16
|營業收入
|445.04億
|398.88億
|382.75億
|486.91億
|760.11億
詳細資訊請看美股內頁：
多倫多道明銀行(TD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉提撥反洗錢調查罰款 加拿大道明銀行上季由盈轉虧
- 傳多倫多道明銀行面臨美國業務遭限 並支付30億美元反洗錢罰款
- 道明銀行與美國達成認罪協議 付30億美元罰款
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至4.64元，預估目標價為43.00元
下一篇