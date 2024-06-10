美返校潮前備貨需求強 嘉威5月營收近4億元創歷史同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-11 18:30

嘉威生活 (3557-TW) 今 (11) 日公布最新營收資訊，5 月營收受惠開學季商品 (Back to School) 的備貨需求大增，5 月單月營收為 3.95 億元，月減 3.26%，年增 47.41%，創歷年同期新高；累計 2024 年 1-5 月營收為 28.49 億元，年增 32.92%。

嘉威生活指出，4 月雖然客戶夏季商品需求進入尾聲，營運逐漸邁入季節性淡季，但 5 月為開學季前客戶備貨期間，拉貨量優於過往，在傳統淡季中帶來亮點，4、5 月累計營收已超越去年第 2 季的 8 成，除 5 月創歷年同期新高外，且單季有望挑戰歷年第二季同期新高，縮小淡季營收差異過大情形。

沃爾瑪 (Walmart) 上月公布今年第 1 季最新財報優於預期，營收年增 6％，每股盈餘為 60 美分，顯示美國民眾消費回升，電商業務也強勁成長，沃爾瑪預估全年業績表現可望達到或微幅超越原本財測營收成長 3-4％上緣。嘉威生活以北美為主要市場，沃爾瑪又是最大客戶，客戶需求維持高檔，讓嘉威生活訂單更為穩定。

此外，Target 為嘉威生活的第二大客戶，Target 推出多項新的營運規畫，在新的付費會員計畫方面，針對會員福利享有年費首年優惠價及滿額訂單免費當日送達的服務等，預期可望將能帶動客流量和交易量增加；實體方面，將開設新店面、優化現有店面，並推出自有品牌。嘉威去年已經陸續供貨 Target 產品，並已增加新的訂單，今年可望加大營收貢獻力道。

同時，嘉威生活也持續拓展 R-PET 環保產品的市占率，且隨著越南廠 7 月上樑，新的產能即將在明年投入，為嘉威帶來新一波成長契機。