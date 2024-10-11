盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)股價拉至漲停，漲停價118.0元，成交259張
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 09:02
錼創科技-KY創(6854-TW)11日09:02上漲10.5元，股價漲停報118.0元，委買171張，成交259張。
主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。所屬產業為半導體業，相關半導體業近5日上漲4.16%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
- 融資增減：+552 張
- 融券增減：0 張
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