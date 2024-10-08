營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)9月營收2.20億元年增率高達180.47％
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 14:30
錼創科技-KY創(6854-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣2.20億元，年增率180.47%，月增率19.45%。
今年1-9月累計營收為10.54億元，累計年增率51.03%。
最新價為98元，近5日股價上漲4.34%，相關半導體業上漲4.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5 張
- 外資買賣超：+5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|2.20億
|180%
|19%
|24/8
|1.84億
|18%
|52%
|24/7
|1.21億
|2%
|-21%
|24/6
|1.52億
|81%
|65%
|24/5
|9,237萬
|-21%
|18%
|24/4
|7,829萬
|68%
|-10%
錼創科技-KY創(6854-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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