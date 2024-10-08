search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)9月營收2.20億元年增率高達180.47％

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 14:30


錼創科技-KY創(6854-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣2.20億元，年增率180.47%，月增率19.45%。

今年1-9月累計營收為10.54億元，累計年增率51.03%。

最新價為98元，近5日股價上漲4.34%，相關半導體業上漲4.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：+5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 2.20億 180% 19%
24/8 1.84億 18% 52%
24/7 1.21億 2% -21%
24/6 1.52億 81% 65%
24/5 9,237萬 -21% 18%
24/4 7,829萬 68% -10%

錼創科技-KY創(6854-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收錼創科技-KY創

相關行情

台股首頁我要存股
錼創科技-KY創98-2.97%
美元/台幣32.2320.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
錼創KY

70.83%

勝率

延伸閱讀


Empty