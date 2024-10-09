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鉅亨速報

盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)股價拉至漲停，漲停價107.5元，成交456張

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 09:31


錼創科技-KY創(6854-TW)09日09:30上漲9.5元，股價漲停報107.5元，委買585張，成交456張。

主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。所屬產業為半導體業，相關半導體業近5日上漲3.25%。

錼創科技-KY創(6854-TW)近5日股價下跌2.49%，集中市場加權指數上漲0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-18 張
  • 外資買賣超：-19 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-23 張
  • 融券增減：0 張

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錼創科技-KY創107.59.69%

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