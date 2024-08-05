鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為41.55元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.66元上修至2.7元，其中最高估值3.27元，最低估值2.2元，預估目標價為41.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.27(3.27)
|3.75
|4.25
|4.81
|最低值
|2.2(2.2)
|2.62
|2.51
|2.67
|平均值
|2.73(2.72)
|3.24
|3.26
|3.5
|中位數
|2.7(2.66)
|3.32
|2.99
|3.02
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|311.82億
|347.81億
|327.93億
|330.24億
|最低值
|242.97億
|236.18億
|236.20億
|268.50億
|平均值
|266.18億
|281.37億
|279.00億
|299.37億
|中位數
|260.84億
|279.17億
|283.98億
|299.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.71
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|營業收入
|172.36億
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zeta Global Holdings Corp - Class A(ZETA-US)EPS預估下修至-0.45元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為23.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為113.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合能源LNT-US的目標價調升至58元，幅度約5.45%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇