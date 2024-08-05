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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為41.55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.66元上修至2.7元，其中最高估值3.27元，最低估值2.2元，預估目標價為41.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.27(3.27)3.754.254.81
最低值2.2(2.2)2.622.512.67
平均值2.73(2.72)3.243.263.5
中位數2.7(2.66)3.322.993.02

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值311.82億347.81億327.93億330.24億
最低值242.97億236.18億236.20億268.50億
平均值266.18億281.37億279.00億299.37億
中位數260.84億279.17億283.98億299.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.71-0.142.593.702.79
營業收入172.36億125.94億239.74億324.91億266.49億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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