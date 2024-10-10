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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.38億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,781.6美元，24小時漲跌幅-2.17%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.38億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.46億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.34億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Wing Token(WING)24小時漲幅17.9%。

24小時跌幅：球迷幣(PSG)24小時跌幅37.8%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅10.3%；UNI(UNI)24小時跌幅8.59%。


近一週漲幅：VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅35.3%；BinaryX(BNX)近一週漲幅13.7%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅13.5%。

近一週跌幅：桑托斯幣(SANTOS)近一週跌幅39.6%；ALPINE(ALPINE)近一週跌幅36.6%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)近一週跌幅34.9%。

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