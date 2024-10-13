中國控台貿易壁壘擬採進一步措施 行政院經貿辦回應來了！
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-13 11:50
中國方面昨 (12) 日宣稱將依對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步經濟措施一事，行政院經貿談判辦公室昨夜回應：至表遺憾並嚴正抗議，更呼籲中方立即停止對台經濟脅迫及政治操弄。
中國商務部 2023 年 12 月發布《商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告》，認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘。中國商務部 12 日於官網表示，自公告發布，民進黨當局未採取任何實際措施取消對大陸的貿易限制，相關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施。
行政院經貿談判辦公室表示，中方未依世界貿易組織 (WTO) 程序對我進行貿易壁壘調查，過程不符合公平公正、公開透明的原則；中方更未與我方就相關貿易爭端進行溝通或諮商，即片面做出結論，並持續對我採取不理性的經濟脅迫措施，已嚴重悖離 WTO 的精神和相關規範。
兩岸都是 WTO 會員，雙方貿易爭端的解決，均可循相關規範協商解決，不應以政治理由拒絕履行會員的相關義務。我方已數度透過 WTO 管道要求中方與我進行諮商，就彼此關切的經貿議題，循 WTO 架構與規範，尋求解決方案。
行政院經貿談判辦公室表示，再次要求中方秉持負責任的態度，停止以政治干預國際貿易的不理性作為，遵循 WTO 協商解決爭端的規範，盡速回應我方協商的要求，不要被視為破壞國際貿易秩序的最壞示範。
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