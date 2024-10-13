中國控台貿易壁壘擬採進一步措施 行政院經貿辦回應來了！

‌



行政院經貿談判辦公室表示，中方未依世界貿易組織 (WTO) 程序對我進行貿易壁壘調查，過程不符合公平公正、公開透明的原則；中方更未與我方就相關貿易爭端進行溝通或諮商，即片面做出結論，並持續對我採取不理性的經濟脅迫措施，已嚴重悖離 WTO 的精神和相關規範。



兩岸都是 WTO 會員，雙方貿易爭端的解決，均可循相關規範協商解決，不應以政治理由拒絕履行會員的相關義務。我方已數度透過 WTO 管道要求中方與我進行諮商，就彼此關切的經貿議題，循 WTO 架構與規範，尋求解決方案。



行政院經貿談判辦公室表示，再次要求中方秉持負責任的態度，停止以政治干預國際貿易的不理性作為，遵循 WTO 協商解決爭端的規範，盡速回應我方協商的要求，不要被視為破壞國際貿易秩序的最壞示範。