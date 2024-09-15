立訊精密擬斥5.25億歐元收購德國Leoni集團股權 強化車用線束布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-15 14:28

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立訊精密 (002475-CN)14 日公告，擬斥資 5.25 億歐元 (約新台幣 185 億元) 收購德國 Leoni AG 的 50.1% 股權及其全資子公司 Leoni Kabel GmbH 的 100% 股權，強化汽車線束競爭力及全球業務布局。

Leoni AG 成立於 1917 年，總部位於德國，為電纜、電線和線束系統解決方案供應商，主要產品涵蓋標準化電纜、特殊電纜以及客製化開發的線束系統與相關組件，廣泛應用於汽車製造工業、通訊工業、醫藥器材工業等領域。

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目前 Leoni AG 旗下包含兩大核心業務，分別是 Automotive Cable Solutions Division(ACS，汽車電纜事業部) 及 Wiring System Division(WSD，線束系統事業部)，而 ACS 業務營運主體即為 Leoni Kabel。

立訊此次先以 3.2 億歐元，收購 Leoni Kabel 100% 股權，再以 2.05 億歐元，收購 Leoni AG 50.1% 股權。據了解，Leoni AG 去年營收 54.62 億歐元、淨虧損 1.28 億歐元；Leoni Kabel，去年營收 14.64 億歐元，淨虧損 1328 萬歐元。