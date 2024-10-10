鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.2元，預估目標價為15.88元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.19元上修至0.2元，其中最高估值0.48元，最低估值0.02元，預估目標價為15.88元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.48(0.48)
|0.83
|0.9
|1.65
|最低值
|0.02(0.02)
|0.15
|0.32
|0.35
|平均值
|0.23(0.23)
|0.47
|0.68
|0.9
|中位數
|0.2(0.19)
|0.51
|0.68
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|313.68億
|316.00億
|328.63億
|339.87億
|最低值
|270.23億
|275.63億
|287.11億
|308.88億
|平均值
|298.32億
|302.04億
|310.41億
|321.12億
|中位數
|299.63億
|307.18億
|311.32億
|321.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.13
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|營業收入
|302.71億
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為15.33元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.18元，預估目標價為15.58元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調升至15.79元，幅度約3.01%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.19元，預估目標價為15.79元
下一篇