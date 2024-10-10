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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.2元，預估目標價為15.88元

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 02:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.19元上修至0.2元，其中最高估值0.48元，最低估值0.02元，預估目標價為15.88元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.48(0.48)0.830.91.65
最低值0.02(0.02)0.150.320.35
平均值0.23(0.23)0.470.680.9
中位數0.2(0.19)0.510.680.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值313.68億316.00億328.63億339.87億
最低值270.23億275.63億287.11億308.88億
平均值298.32億302.04億310.41億321.12億
中位數299.63億307.18億311.32億321.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.131.130.650.750.32
營業收入302.71億301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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