打造亞洲資產管理中心 櫃買與8金融單位合辦2024 世界投資者週聯合論壇

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-09 19:37

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櫃買中心攜手其他 8 個金融相關單位，響應國際證券管理機構組織 (IOSCO) 對於投資人金融知識與投資權益保護之倡議， 10 月 7 至 9 日舉辦「2024 世界投資者週聯合論壇」，昨 (8) 日場次由櫃買中心與證券期貨周邊單位共同舉辦，邀請金管會副主委陳彥良揭開論壇序幕，逾 300 名上市、上櫃及興櫃公司代表及主管與會。

櫃買中心董事長簡立忠於開幕式影片表示，櫃買中心以「創新、韌性及永續金融」為主軸，全力協助企業落實淨零轉型，並攜手發行人、證券商及投資人，共同完善資本市場永續生態系，提供良好的籌資與投資平台，未來將持續藉由永續發展債券，協助企業及政府機構籌措永續轉型資金，解決社會住宅問題及公共建設。

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本場次活動安排 3 場專題演講與 1 場綜合座談，首場專題演講「用台灣優勢打造亞洲資產管理中心」，是由台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲主講，她指出，臺灣若要發展亞洲資產管理中心，需要將資金留在臺灣、發展具臺灣優勢的商品與服務、培訓多元優秀人才，及鼓勵金融業發行更多永續投資商品。

第二場次專題演講「永續金融影響力之實踐」，由國泰金控氣候長黃景祿擔綱，其認為 ESG 資訊數位化勢在必行，國泰金控發揮自身影響力，開發 ESG 綠色永續債券，將永續金融的理念串聯自身及企業；第三場「數位金融與虛擬資產新趨勢」專題演講，邀請中信金控科技長劉奕成分享市場數位趨勢，其指出 AI 應用已成趨勢，提醒投資人享受科技帶來的進步時，也須留意金融科技帶來的負面效應。

壓軸的綜合座談邀請警政署刑事警察局科長林書立、專業期貨分析師張林忠及理財專家夏韻芬共同與談，林書立透過常見的詐騙樣態和手法，提醒投資人要保護自己的個資；夏韻芬分享多元資產配置的重要性，透過適當的股債比例分配，創造穩定被動收入；張林忠則提醒於降息循環階段，做好多元資產配置並善用避險管道，亦獲得相對穩健收益。