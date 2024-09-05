期貨鑽石獎閃耀10年！金管會「期」勉一起打造亞洲資產管理中心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-05 18:13

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臺灣期貨交易所於今 (5) 日舉辦「第 10 屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，金管會副主委邱淑貞、證期局副局長高晶萍蒞臨頒獎典禮。邱淑貞並於致詞中肯定期貨產業在價格發現及避險功能上，對金融市場的重大貢獻，她期望大家一起發展「資產管理中心」與「財富管理」商品，建構一個更好的金融市場。

本屆期貨鑽石獎頒獎典禮由金管會副主委邱淑貞、證期局副局長高晶萍及期交所董事長吳自心擔任頒獎人，共計 21 家機構獲獎，其中包含長期致力於推廣期貨教育卓有貢獻之大專院校。頒發獎項包含交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎、造市績效鑽石獎、店頭集中結算量鑽石獎，以及特別貢獻鑽石獎，共計頒發 27 個獎座。

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邱淑貞致詞時表示，金管會對期交所十年來舉辦此獎項表達肯定，並祝賀所有得獎機構。她引用嘉柏麗 ‧ 香奈兒名言「這麼多珠寶，我之所以會選擇鑽石，是因為它體積小，但卻能展現最大的價值。」，來表彰期貨產業規模雖然不大，卻在價格發現及避險功能上，為金融市場帶來重大貢獻，為資本市場不可或缺的金融商品。

邱淑貞強調，金管會期勉大家共同建構一個安全與發展並進的金融市場，同時肯定期交所在市場安全與發展並重，推動動態價格穩定措施及強化夜盤風控機制，有助強化期貨市場價格穩定保護交易人，及提升交易人風險認知與應變能力。最後，期望大家共同一起發展「資產管理中心」與「財富管理」商品，以建構一個更好的金融市場。

吳自心致詞時表示，感謝主管機關金管會大力支持期交所，期貨鑽石獎自 104 年首次舉辦以來，今年已邁入第 10 屆，期貨鑽石獎設立的目的係為鼓勵期貨業積極推廣業務，促進機構法人善用國內期貨與選擇權商品進行避險增益，以健全期貨市場發展。