永豐持續力挺 攜手台啤永豐雲豹迎向挑戰
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 17:34
支持運動賽事 打造生態圈 共創美好生活
永豐銀行今（9）日宣布，連續第三年冠名贊助「台啤永豐雲豹」職業籃球隊。永豐銀行總經理莊銘福表示，發揮金融行業價值與社會影響力，永豐以實際行動長期支持國內運動發展、帶動全民熱潮，今（2024）年亦力挺台啤永豐雲豹籃球隊加入台灣職業籃球大聯盟（TPBL），期待與球隊共同展現奮戰精神、突破自我，於各自領域中奪得榮耀，「超燃入勝 1」再寫歷史新頁。
台啤永豐雲豹 新生代迎接賽季
台灣近三年運動人口的比例逐漸增加，籃球成為民眾最常從事的第二大球類運動項目 2、也是第二大付費觀賞的賽事 3。莊銘福表示，永豐贊助「台啤永豐雲豹」與「政大雄鷹」籃球隊，都是該領域的新兵，但是勇於創新並投入改變現狀，今年均於所屬聯盟奪下冠軍，豐碩成果亦激勵永豐積極挑戰傳統、突破既有思維，從企業本身發動轉型並擴及客戶，一同邁向嶄新未來。
全新（2024~25）賽季台啤永豐雲豹加入多位新生代球員，打造年輕活力的黃金團隊。永豐銀行表示，陪伴台啤永豐雲豹迎向新挑戰，永豐信用卡友 4 於台啤永豐雲豹全部 18 場主場賽事期間，現場刷卡購買賽事門票及球隊周邊商品全面 8 折，邀請民眾進場觀賽，一同為台啤永豐雲豹加油。
挺多元運動發展 盡心社會責任
專注金融本業並以實際行動支持國內運動發展，永豐銀行表示，自 2019 年起也連續五年贊助政大雄鷹籃球隊並創下 UBA（大專籃球聯賽）四連冠佳績；贊助台中市足球未來協會參與企業甲級足球聯賽及贊助斯巴達障礙跑競賽等，期待打造結合運動、消費與金融服務的生態圈，為運動選手開創更大的舞台，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。
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