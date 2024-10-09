永豐持續力挺 攜手台啤永豐雲豹迎向挑戰

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 17:34

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支持運動賽事 打造生態圈 共創美好生活

永豐銀行今（9）日宣布，連續第三年冠名贊助「台啤永豐雲豹」職業籃球隊。永豐銀行總經理莊銘福表示，發揮金融行業價值與社會影響力，永豐以實際行動長期支持國內運動發展、帶動全民熱潮，今（2024）年亦力挺台啤永豐雲豹籃球隊加入台灣職業籃球大聯盟（TPBL），期待與球隊共同展現奮戰精神、突破自我，於各自領域中奪得榮耀，「超燃入勝 1」再寫歷史新頁。

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台啤永豐雲豹 新生代迎接賽季

台灣近三年運動人口的比例逐漸增加，籃球成為民眾最常從事的第二大球類運動項目 2、也是第二大付費觀賞的賽事 3。莊銘福表示，永豐贊助「台啤永豐雲豹」與「政大雄鷹」籃球隊，都是該領域的新兵，但是勇於創新並投入改變現狀，今年均於所屬聯盟奪下冠軍，豐碩成果亦激勵永豐積極挑戰傳統、突破既有思維，從企業本身發動轉型並擴及客戶，一同邁向嶄新未來。

全新（2024~25）賽季台啤永豐雲豹加入多位新生代球員，打造年輕活力的黃金團隊。永豐銀行表示，陪伴台啤永豐雲豹迎向新挑戰，永豐信用卡友 4 於台啤永豐雲豹全部 18 場主場賽事期間，現場刷卡購買賽事門票及球隊周邊商品全面 8 折，邀請民眾進場觀賽，一同為台啤永豐雲豹加油。

挺多元運動發展 盡心社會責任