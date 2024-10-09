外資回頭買超133億元 擁抱AI題材敲進鴻海、電子五哥

台股今 (9) 日在權值三雄的領軍下，漲幅一度超過 270 點，不過隨後傳產走弱，大盤漲幅收斂，終場僅漲 47.69 點，以 22659.08 點作收，持續站穩所有均線，成交量放大至 4070.46 億元。三大法人今天合計買超 95.7 億元，其中外資由賣轉買，買超 133.01 億元，加碼鴻海 3.1 萬張，同時也買超電子五哥共 4.7 萬張。