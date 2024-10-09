外資回頭買超133億元 擁抱AI題材敲進鴻海、電子五哥
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-09 18:08
台股今 (9) 日在權值三雄的領軍下，漲幅一度超過 270 點，不過隨後傳產走弱，大盤漲幅收斂，終場僅漲 47.69 點，以 22659.08 點作收，持續站穩所有均線，成交量放大至 4070.46 億元。三大法人今天合計買超 95.7 億元，其中外資由賣轉買，買超 133.01 億元，加碼鴻海 3.1 萬張，同時也買超電子五哥共 4.7 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 133.01 億元，投信也同站買方，買超 21.48 億元，自營商則獨站賣方，賣超 58.79 億元，三大法人合計買超 95.7 億元。
鴻海量產出貨 GB200 搶第一，獲外資青睞買超 3.1 萬張；電子五哥營收在 AI 伺服器出貨帶動下表現亮眼，也在外資重金加碼之列，其中買超緯創 2.1 萬張最多，同時加碼廣達 1.2 萬張，英業達 8115 張，仁寶 4998 張，和碩 281 張。另外，外資也買超京元電子 2.4 萬張，新光金 1.5 萬張，台積電 1.4 萬張，玉山金 5674 張，欣興 3587 張。
台新金今天股臨會以全體股權比重 72.83%，通過新新併，外資連續第 15 個交易日減碼 2.1 萬張，居賣超之首，並賣超中信金 1.9 萬張，聯電 1.8 萬張，中石化 1.7 萬張，永豐金 1.2 萬張，群創 1.2 萬張，中鋼 1.2 萬張，長榮 1 萬張，第一金 9318 張，華邦電 8099 張。
投信買超方面，投信今天買超中信金 3851 張，鴻海 3308 張，長榮航 3299 張，國票金 2387 張，中租 - KY 2311 張，其他如台塑化、京元電子、東陽、力成以及國產都為投信加碼對象。
投信賣超部分，今天賣超華新最多，賣超 4140 張，也賣超陽明 3963 張，另外，台光電、第一金、金像電、美律、世紀鋼、冠德、穎崴以及長虹皆進到投信賣超前十名。
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