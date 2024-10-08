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台股

〈台股盤後〉台積電翻紅率隊守住所有均線 跌91點收22611點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-08 14:06

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台積電挺身而出守住所有均線，終場跌91點收22611點。(圖：shutterstock)

權值三雄今 (8) 日早盤走低，拖累台股大盤走勢，盤中一度跌逾 200 點，最低跌至 22418.38 點，不過隨後台積電翻紅帶動大盤跌幅收斂，終場跌 91.17 點或 0.4%，以 22611.39 點作收，守住所有均線，成交量 3714.72 億元。 

權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 早盤陷入千元保衛戰，午盤後翻紅，再度站回千元關卡，終場漲 5 元或 0.5%，收 1010 元，聯發科 (2454-TW) 跌逾 2%，鴻海 (2317-TW) 跌逾 1%。此外，廣達 (2382-TW) 跌 0.75%，日月光 (3711-TW) 跌逾 1%，而台達電 (2308-TW) 則開低走高，漲逾 2%。 


台積電將於下周召開法說會，激勵 CPO 矽光子族群表現，IET-KY(4971-TW)、上詮 (3363-TW)、星通 (3025-TW) 紛紛亮燈漲停，旺矽 (6223-TW) 漲逾半根停版，台星科 (3265-TW)、聯亞 (3081-TW) 皆有 1 至 2% 漲幅。 

今天板卡族群則為盤面另一亮點，青雲 (5386-TW) 亮燈漲停，麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW)、撼訊 (6150-TW) 皆漲 1 至 2%。 

重電族群今天臉黑，華城 (1519-TW) 跌逾半根停板，士電 (1503-TW) 跌逾 3%，亞力 (1514-TW)、中興電 (1513-TW)、大同 (2371-TW) 跌逾 2%，東元 (1504-TW) 跌逾 1%。 

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台積電CPO矽光子重電台股盤後

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台積電10100.50%
聯亞3451.47%
廣達265.5-0.75%
日月光投控153-1.29%
台達電3822.55%
IET-KY91.69.96%
上詮234.59.84%
星通83.79.99%
旺矽7955.72%
台星科1192.59%
青雲99.89.91%
聯發科1225-2.00%
麗臺95.82.46%
映泰39.752.71%
撼訊71.71.13%
華城617-5.66%
士電214.5-3.38%
亞力121-2.42%
中興電164.5-2.37%
大同47.25-2.58%
鴻海194-1.77%
東元49.8-1.78%

相關權證

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