〈台股盤後〉台積電翻紅率隊守住所有均線 跌91點收22611點

權值三雄今 (8) 日早盤走低，拖累台股大盤走勢，盤中一度跌逾 200 點，最低跌至 22418.38 點，不過隨後台積電翻紅帶動大盤跌幅收斂，終場跌 91.17 點或 0.4%，以 22611.39 點作收，守住所有均線，成交量 3714.72 億元。