盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額4.49億
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:49
台股今日化學工業類股表現疲軟，09日10:49相關指數下跌2.02%，總成交額4.49億元，大盤占比0.6%。
該產業上漲家數0、下跌家數13、平盤家數0。領跌個股奇鈦科(3430-TW)09日10:49股價下跌3.5元，報78.5元，跌幅4.27%。
化學股價指數近5日下跌0.97%，櫃買市場加權指數下跌0.18%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.97%
|-0.18%
|近一月
|+1.17%
|+3.05%
|近三月
|-5.76%
|-3.22%
|近六月
|+6.37%
|+5.41%
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