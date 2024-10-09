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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額4.49億

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:49


台股今日化學工業類股表現疲軟，09日10:49相關指數下跌2.02%，總成交額4.49億元，大盤占比0.6%。

該產業上漲家數0、下跌家數13、平盤家數0。領跌個股奇鈦科(3430-TW)09日10:49股價下跌3.5元，報78.5元，跌幅4.27%。

化學股價指數近5日下跌0.97%，櫃買市場加權指數下跌0.18%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.97% -0.18%
近一月 +1.17% +3.05%
近三月 -5.76% -3.22%
近六月 +6.37% +5.41%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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