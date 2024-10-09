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鉅亨速報

盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額15.53億

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:49


台股今日鋼鐵工業類股表現疲軟，09日10:49相關指數下跌2.12%，總成交額15.53億元，大盤占比0.74%。

該產業上漲家數3、下跌家數27、平盤家數1。領跌個股佳大(2033-TW)09日10:48股價下跌0.95元，報20.15元，跌幅4.5%。

鋼鐵工業近5日下跌0.86%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 鋼鐵工業 集中市場加權指數
近一週 -0.86% +0.99%
近一月 +6.7% +5.49%
近三月 -2.32% -5.31%
近六月 -2.93% +10.74%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22659.080.21%
佳大20.5-2.84%

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