盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現疲軟，跌幅2.12%，總成交額15.53億
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:49
台股今日鋼鐵工業類股表現疲軟，09日10:49相關指數下跌2.12%，總成交額15.53億元，大盤占比0.74%。
該產業上漲家數3、下跌家數27、平盤家數1。領跌個股佳大(2033-TW)09日10:48股價下跌0.95元，報20.15元，跌幅4.5%。
鋼鐵工業近5日下跌0.86%，集中市場加權指數上漲0.99%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|鋼鐵工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.86%
|+0.99%
|近一月
|+6.7%
|+5.49%
|近三月
|-2.32%
|-5.31%
|近六月
|-2.93%
|+10.74%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 巨鎧精密-創(2254)大漲9.7%，報76.9元
- 盤中速報 - 光聖(6442)大漲7.01%，報420元
- 盤中速報 - 台灣精銳(4583)大漲7.07%，報742元
- 盤中速報 - 東碩(3272)大漲7.19%，報31.3元
上一篇
下一篇