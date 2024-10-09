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中國政策紅利利多出盡？陸股ETF還能買嗎？

鉅亨研報 2024-10-09 10:32

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中國政策紅利利多出盡？陸股ETF還能買嗎？(圖:shutterstock)

一、十一後重新開市，中概題材仍在，汽車零組件加溫

上週美非農就業優於預期，降低市場對聯準會大幅降息的期待，中東局勢更趨緊張，美債殖利率走揚，週一 (2024/10/07) 美股主要指數漲多修正，週二 (2024/10/8) 台股隨之拉回，多數大型電子股賣壓釋出。


早盤台股盤下震盪，市場等待中國十一後的重新開市，隨著上證、深圳等相關股市開高，具中概內需題材的中小型股零星點火，護國神山台積電 (2330-TW) 開平低 5 元，台積電供應鏈股價持強，部分進入旺季的汽車零組件例如智伸科 (4551-TW)、為升(2231-TW)、六方科 - KY(4569-TW) 等也有所表現，但港股恆生與台灣相關 ETF 週二早盤已面臨龐大的獲利調節潮。

二、十一後重新開市，低位階汽車零組件受注目

中國十一長假前中國人行宣布降息、降準，人行行長潘功勝表示年內 (第四季) 仍有 0.25~0.5 p.p. 的降準空間，9/26 中共中央罕見在召開政治局會議，聲明提到”實施有力度的降息”，為 2012 以來最強烈措辭，由於近期官方祭出一籃子刺激經濟措施，期望可刺激疲軟已久的經濟。

中國人行睽違 9 年來首度雙降，且人行對股市提供 8000 億人民幣的流動性支持，十一長假前陸股即出現噴漲。在十一休市期間，恆生指數與台灣與中國相關 ETF 仍出現持續強拉，而這種強漲也更讓投資人開始警覺…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、汽車零組件操作面的看法

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