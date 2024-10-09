〈房產〉吉美大安花園標脫1戶溢價0.18% 土銀再釋5戶 每戶1.35億元起跳

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-09 10:49

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北市蛋黃區豪宅再釋出，土地銀行今 (9) 日至 10 月 29 日再度公告標售臺北市大安區「吉美大安花園」5 戶物件，每戶底價約 1.35 億元至 1.52 億元，皆有附屬車位，每戶坪數約 80 至 90 坪，預計今年 10 月 30 日開標。

土地銀行長年耕耘都市更新授信案件，截至去年底，都更融資核准額度約 1,851 億元、縣市政府核定的危老重建計畫融資額度約 558 億元，都更加計危老重建融資餘額居八大公股銀行之首。不僅如此，土地銀行也運用自家土地參與都更，多年下來獲配不少都更分回宅物件，「吉美大安花園」即為其中之一。

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以「吉美大安花園」為例，土地銀行參與都更共獲得 6 戶，在前一次標售時成功標脫 1 戶，得標價格為 1 億 4,428 萬元，相較底價，溢價率約 0.18%。

本次土地銀行以「吉美大安花園」剩下 5 戶再度公開標售，分別為該建案 82 號 7 樓、7 樓之 1、11 樓、11 樓之 1 及 80 號 11 樓，每戶總價約 1 億 3,521 萬元至 1 億 5,251 萬元、坪數約 80~90 坪，車位單價為 350 萬元，不含車位每坪單價約 157 萬元～159.5 萬元。

以外部建材而言，「吉美大安花園」住宅大樓地上 21 層、地下 4 層，採用 SRC 鋼骨結構搭配 101 大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性備受肯定。

若觀察內部配置，「吉美大安花園」大樓共 84 戶、格局方正，單層各 4 戶，配備 3 座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約 33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。

土地銀行指出，「吉美大安花園」另一項優勢在交通位置，除鄰近大安森林公園與東區商圈，生活機能佳，距臺北捷運大安站僅 300 公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，學區範圍更涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，可謂囊括臺北商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

因應國人居住安全，行政院加速推動老舊建物更新，除 107 年完成都更三法修正，今年下半年也拍板通過內政部擬具《都市更新條例》修正草案，放寬合法建物的適用範圍，另鼓勵金融機構參與協助都更案資金融通，提升財務可行性。