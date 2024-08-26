〈兆豐金法說〉總座：降息將挹注獲利 持續優化打造全方位財管

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-26 19:12

‌



兆豐金控 (2886-TW) 今 (26) 日舉辦今年第二季法說會，總經理蕭玉美表示， 美國聯準會 (Fed) 若啟動降息，子公司的美元貸款業務可望增溫，加上票券公司先前布局較多美元債券較高，對下半年整體集團獲利將更多挹注。2024 年上半年財管高資產客戶成長 66%，將致力打造集團為亞洲資產管理中心最受矚目核心。

蕭玉美表示，根據子公司銀行的內部估算，若年底前聯準會 (Fed) 降息一碼，對銀行業務並無太多負面影響。主要因目前美元貸款利率偏高，客戶的借款意願偏低，使美元存放比下降，目前約 39-40% 左右。倘若下半年 Fed 啟動降息，美元貸款利率跟著下降，美元貸款需求將可望增溫，並有機會來到高存放率，使 NIM 同步增加，屆時收益上升的現象會較顯著。

‌



此外，美元的利率減降，可改善對美元資金成本，對 NIM (淨利差) 的提升也有幫助。至於子公司的票券，因先前已有布局美元債券較高的部位，若 Fed 未來持續降息，使得未實現獲利上升，也使子公司獲利保持動能。整體來說，降息讓集團獲得助益。

針對集團主要獲利引擎兆豐銀行的消金及財管業務。銀行消金業務上半年財富管理手續費收益 19 億元，較去年同期成長 39%；該行將積極因應金管會即將推出的「亞洲資產管理中心」方案，將持續注意金管會，針對高資產客戶財管業務的最新開放政策，予以因應配合。

蕭玉美表示，兆豐金控將整合旗下「銀行、證券、投信」3 大平台，為高資產客戶打造全方位資產管理服務，兆豐銀自去年 9 月開放私人銀行，即持續升級各項服務，包括：提供財富傳承的建議方案，以專業團隊提供客戶量身打造的股票信託、財產信託等；培養私營企業的專業人才，及持續優化作業流程等。