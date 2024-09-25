外資也認證！兆豐金控入選2024外資精選台灣金融10強

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-25 18:57

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兆豐金控 (2886-TW) 在基本面、市場面、永續面等面向的優異表現深受肯定，在國內上市櫃金融股中脫穎而出，今 (25) 日獲選為「2024 外資精選台灣金融 10 強」，顯見兆豐金控的好表現，除了國內投資人看得見，也獲得外資機構投資人普遍青睞。

「2024 外資精選台灣金融 10 強」是由台灣董事學會與企業發展研究中心 (CDRC) 評選，模擬全球不同機構法人的投資策略，篩選出最具實力及潛力的指標型台灣上市櫃金融股，今年已是第 3 屆遴選，並首次舉辦實體的頒獎典禮，這也是國內首座與外資連結的獎項。

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兆豐金控成立於 2002 年 2 月 4 日，額定資本額 2,200 億元，實收資本額 1,440.13 億元，旗下擁有 7 家子公司，提供全方位的金融服務；截至今年上半年，兆豐金控市值居國內第四，每股盈餘 (EPS) 排名第五，子公司兆豐銀行的每股盈餘更是在本國銀行中居冠，包括進出口信用狀、聯貸、外幣存款業務亦在業界居領先地位；兆豐票券在票券發行、交易、保證及債券交易中亦屬業界龍頭，彰顯兆豐金控在外匯和企金領域的產業地位。