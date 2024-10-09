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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團(SPG-US)EPS預估下修至7.1元，預估目標價為167.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對賽門物業集團(SPG-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.22元下修至7.1元，其中最高估值7.4元，最低估值6.38元，預估目標價為167.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.4(7.4)6.666.916.77
最低值6.38(6.38)5.415.826.77
平均值6.97(7.09)6.296.436.77
中位數7.1(7.22)6.566.56.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值57.45億58.21億59.80億
最低值50.60億50.39億52.17億
平均值54.38億55.16億56.87億
中位數53.85億55.70億57.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.794.036.236.696.95
營業收入56.60億46.02億51.15億52.91億56.59億

詳細資訊請看美股內頁：
賽門物業集團(SPG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPG

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