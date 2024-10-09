鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團(SPG-US)EPS預估下修至7.1元，預估目標價為167.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對賽門物業集團(SPG-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.22元下修至7.1元，其中最高估值7.4元，最低估值6.38元，預估目標價為167.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.4(7.4)
|6.66
|6.91
|6.77
|最低值
|6.38(6.38)
|5.41
|5.82
|6.77
|平均值
|6.97(7.09)
|6.29
|6.43
|6.77
|中位數
|7.1(7.22)
|6.56
|6.5
|6.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|57.45億
|58.21億
|59.80億
|最低值
|50.60億
|50.39億
|52.17億
|平均值
|54.38億
|55.16億
|56.87億
|中位數
|53.85億
|55.70億
|57.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.79
|4.03
|6.23
|6.69
|6.95
|營業收入
|56.60億
|46.02億
|51.15億
|52.91億
|56.59億
詳細資訊請看美股內頁：
賽門物業集團(SPG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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