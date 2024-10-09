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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.54元，預估目標價為101.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.67元下修至7.54元，其中最高估值8.41元，最低估值6.88元，預估目標價為101.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.41(8.41)10.311.110.58
最低值6.88(6.88)8.459.1310.58
平均值7.65(7.67)9.3310.2310.58
中位數7.54(7.67)9.3510.2110.58

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值422.91億389.63億367.92億365.70億
最低值360.49億281.83億297.35億365.70億
平均值407.49億345.34億342.89億365.70億
中位數411.94億345.63億345.48億365.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.584.2416.7511.816.46
營業收入347.50億277.49億461.53億503.79億409.19億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYB

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