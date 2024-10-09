鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.54元，預估目標價為101.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.67元下修至7.54元，其中最高估值8.41元，最低估值6.88元，預估目標價為101.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.41(8.41)
|10.3
|11.1
|10.58
|最低值
|6.88(6.88)
|8.45
|9.13
|10.58
|平均值
|7.65(7.67)
|9.33
|10.23
|10.58
|中位數
|7.54(7.67)
|9.35
|10.21
|10.58
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|422.91億
|389.63億
|367.92億
|365.70億
|最低值
|360.49億
|281.83億
|297.35億
|365.70億
|平均值
|407.49億
|345.34億
|342.89億
|365.70億
|中位數
|411.94億
|345.63億
|345.48億
|365.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.58
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|營業收入
|347.50億
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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