非紅供應鏈告捷！國家隊無人機聯盟與奧克拉荷馬國防產業協會簽MOU

台美攜手打造「非紅供應鏈」告捷，在經濟部台美產業合作推動辦公室 (TUSA) 促成下，台灣卓越無人機海外商機聯盟與奧克拉荷馬州國防產業協會 (ODIA) 日前簽署產業合作備忘錄 (MOU)，由經濟部產業發展署署長楊志清、奧克拉荷馬州能源廳廳長 Ken McQueen 共同見證，台灣無人機「國家隊」成功打響政府對政府 (G to G) 的第一炮。



Ken McQueen 廳長率領奧克拉荷馬州產業訪問團於 9 月 30 日至 10 月 3 日訪台，旨在來台尋找無人機供應鏈合作夥伴。此次 MOU 由台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏與奧州國防產業協會執行總監 Allyson Carson 簽署，台美雙方將於無人機產業國際拓銷、打造先進技術、供應鏈合作方面連結策略夥伴、建立交流平台。



楊志清表示，此次 MOU 簽署聚焦無人機領域意義重大，因為俄烏戰爭以來，全世界看到無人機的重要性，除了在軍事用途成為作戰利器，無人機在商業、休閒娛樂及農業等領域都可以扮演重要角色。



台灣無人機產業奠基於過去在半導體、精密製造、新材料等產業成果，目前國內產業量能已具備設計、生產、應用服務等無人機全機系統整合能力。我國已在嘉義成立亞洲無人機 AI 創新研發中心 (亞創中心)，集結多家業者合作解決共通性問題，經濟部將持續透過研發補助，致力加速推動我國無人機廠商走向國際，並朝向推動台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心的願景邁進。



Ken McQueen 提到，奧州政府積極支持無人機技術發展，制定有利於產業成長的政策及法規，吸引許多無人機廠商進駐，形成涵蓋從研發、製造到應用的無人機產業聚落，並且擁有優良的無人機測試空域。台灣的亞創中心與奧州無人機場域很類似，都是集結頂尖資源打造的無人機產業聚落，希望台美雙方未來可以加強合作。



胡開宏表示，此次和奧克拉荷馬州國防產業協會簽署 MOU，雙方未來可就無人機科技、全球整備、貿易商業方面成為策略夥伴，共同推廣無人機行銷與商業發展，相互參與彼此國際商機活動。台灣卓越無人機海外商機聯盟在經濟部號召下成立，旨在協助台灣無人機產業拓展國際市場，未來將成為外國無人機業者來台尋找合作夥伴的重要窗口。



Allyson Carson 執行總監也呼應表示，台灣與奧州建立無人機產業合作平台，雙方各擁優勢、互補互利，美國基於國家安全的考量建立「非紅供應鏈」，台灣則扮演重要角色，美國技術能力強，台灣製造能力優，台美合作可以促進無人機產業發展，此次 MOU 簽署代表雙方成為堅強盟友，共同朝向更好的願景邁進。