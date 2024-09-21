雷虎無人機通訊救災應用創新 獲賴總統視察

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-21 03:35

‌



為紀念國家防災日 25 周年，今年演練在嘉義故宮南院隆重舉行，總統賴清德赴現場視導救災演練工作，而雷虎 (8033-TW) 也進行第二代救災通訊無人機空中基地台系統的飛行展示，展示無人機技術在災害應對中的創新應用。

總統賴清德在嘉義縣長翁章梁陪同下，率領相關部會首長及各友邦防救災交流團隊親臨現場，視導救災演練工作，展現政府對災害應變的高度重視。

‌



此次演練亮點包括雷虎攜手中華電信和嘉義縣消防局，進行第二代救災通訊無人機空中基地台系統的飛行展示，展示無人機技術在災害應對中的創新應用。

現場首先由雷虎的微型無人機進行災區搜索及偵查任務，隨後，T-235AH 無人直升機以多架次方式同步升空，執行災區通訊中繼的關鍵任務。

雷虎表示，這套第二代空中基地台系統將反無人機相位陣列雷達與中華電信的微型基地台核心網路技術相結合，透過群飛技術形成網狀網路 (MESH)，實現即時的災區通訊，提升救災效率。