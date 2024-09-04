〈臺企銀法說〉以股票股利為主 房貸仍在安全水位 用升息做好風險控管

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-04 19:54

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臺灣企銀 (2834-TW) 今 (4) 日舉行 2024 年第二季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，針對未來股利政策，他表示維持以股票股利為主，搭配部分現金股利；房貸仍是今年放款的重點業務之一，臺企銀的房貸金額比率 26.37%，仍在安全水位，為控管授信風險，除各項政策性貸款如新青安等利率不變，已適度提高房貸利率。

臺企銀今年股利配發率相當高，以 2023 年 EPS 1.27 元來說，每股配發 1.15 元股票股利及 0.2 元現金股利，兩者相加後為 1.35 元，不僅發好發滿，更是超額配發，也是上市櫃銀行裡少數以股票股利為主者，今日法說會上亦有投資人關切未來股利政策的規劃。

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陳紹晃表示，現階段仍將以股票股利為主，透過盈餘轉增資方式持續擴充資本，同時搭配發放部分現金股利，未來將持續強化各項業務推展，維持該行成長動能，期盼已更優異的營運表現爭取更多投資人認同。

針對房貸業務，投資人亦關切臺企銀在房貸放款是否已達銀行法第 72-2 警戒水位，陳紹晃說，截至 6 月底約達 26.37%，距離滿水位還有段距離。房貸仍是今年放款的重點業務之一，惟考量房市交易熱絡、房價持續攀高，為控管授信風險，除各項政策性貸款如新青安等利率不變外，已適度提高房貸利率。

陳紹晃表示，房市剛性需求仍強，預期新青安貸款會持續成長，會持續以首購、自主戶為主，今年仍將達到內部訂定的房貸放款目標。