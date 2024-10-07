蘋果AI產品即將上線！知名爆料人：Apple Intelligence將在10月28日推出

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-07 11:44

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《彭博資訊》知名的蘋果 (AAPL-US) 爆料記者 Mark Gurman 週日 (6 日) 在最新一期 Power On 節目中表示，Apple Intelligence 功能將於當地時間 10 月 28 日與 iOS 18.1 一起推出，並會分階段帶來六大 AI 功能。

推出後可免費提供給 iPhone 15 Pro、iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 使用者，而搭載 M1 或更新版本處理器的 Mac 或 iPad 使用者也可以使用 Apple Intelligence 功能。

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Apple Intelligence 在推出初期將率先支援美式英語，到了 12 月才支援澳洲、加拿大、紐西蘭、南非和英國等地的英語，而中文、法語、日語和西班牙文等語言的支援則將在 2025 年陸續推出，稍早更確認會加入德文、義大利文、韓文、葡萄牙文與越南文等語言。

另外，蘋果也打算明年在印度、新加坡推出在地化英語介面版本，但根據蘋果目前「Apple Intelligence」服務推行規劃，雖會支援中文與部分歐盟境內國家使用語言，現階段仍不會在歐盟及中國境內提供，僅代表使用者能以更多語言介面使用此服務。

Gurman 在節目中也提供其他 iOS 18 相關版本開發時程表和發佈日期細節，iOS 18.2 預計下月初內部完成，並在 12 月發布，iOS 18.3 則預估年底前內部完成並在明年 1 月發布，iOS 18.4 則在明年 2 月初內部完成，將於 3 月發布。

Apple Intelligence 首個版本將包括通知摘要等內容，而後續更新如 iOS 18.2 將增加 ChatGPT 整合、Image Playground 以及對自定義表情符號 Genmoji 的支援。

蘋果在上月秋季發表會上推出 iPhone 16 新機，並將其描繪為首款專為 Apple Intelligence 打造的設備，但當時並未包含 Apple Intelligence 功能。