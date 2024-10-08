暗示降1碼機率高！Fed威廉斯：美實現經濟軟著陸 處於有利位置

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-08 14:14

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紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 最新表示，9 月「非常好」的就業報告證實，儘管通膨在經歷一年多的高利率後持續走緩，但美國經濟依舊強健，對貨幣政策有永久投票權的他也暗示支持下月降息 1 碼。

威廉斯周一 (7 日) 接受《金融時報》專訪時說：「當前貨幣政策立場的確處在有利地位，既有望維持經濟和勞動市場的強勁動能，也有望繼續看到通膨回到 2%。 」

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美國 9 月非農就業數據幫忙改變了市場對美國經濟的預期，並讓人們對聯準會 (Fed) 將在 11 月美國總統大選落幕後的會議上再次降息 2 碼的預期。

威廉斯表示，Fed 利率決定放在 9 月跟現在都是正確的，因為有證據顯示通膨正在緩和，勞動市場的通膨也有所降溫。「正如主席 (鮑爾) 所說，重新調整政策是有道理的，因為政策仍具有限制性且仍對通膨構成下行壓力，但壓力明顯減輕。我不想看到經濟走弱。我希望保持經濟和勞動力市場的強勁動能。」

當被問及 Fed 應以多大力道繼續降息時，威廉斯表示，最新公布的「點陣圖」顯示今年剩餘兩次會議將各降息 1 碼，這是一個「非常好的基本情況」。這些決定將取決於數據，不是遵循「預設路線」，而 9 月降息 2 碼並不是「我們未來行動的準則」。

威廉斯指出，他的目標是將利率調整至「中性」水平，「隨著時間推移」不再抑制需求，即使他承認對利率最終走向的估計可能不太精確。若通膨下降速度快過預期，「將要求政策更快正常化」。相反地，利率便必須緩降。

威廉斯預估，明年美國通膨率將接近聯準會 2% 的目標，但警告須慎防來自中東等地的衝擊。