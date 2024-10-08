營收速報 - 廣達(2382)9月營收1,551.10億元年增率高達57.86％
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 14:30
今年1-9月累計營收為9,934.43億元，累計年增率24.54%。
最新價為265.5元，近5日股價上漲1.33%，相關電腦週邊上漲1.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-14843 張
- 外資買賣超：-17810 張
- 投信買賣超：+1702 張
- 自營商買賣超：+1265 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|1,551.10億
|58%
|7%
|24/8
|1,451.77億
|43%
|17%
|24/7
|1,242.63億
|43%
|12%
|24/6
|1,113.18億
|23%
|10%
|24/5
|1,012.99億
|32%
|4%
|24/4
|973.37億
|25%
|-4%
廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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