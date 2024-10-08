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鉅亨速報

營收速報 - 廣達(2382)9月營收1,551.10億元年增率高達57.86％

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 14:30


廣達(2382-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣1,551.10億元，年增率57.86%，月增率6.84%。

今年1-9月累計營收為9,934.43億元，累計年增率24.54%。

最新價為265.5元，近5日股價上漲1.33%，相關電腦週邊上漲1.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-14843 張
  • 外資買賣超：-17810 張
  • 投信買賣超：+1702 張
  • 自營商買賣超：+1265 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 1,551.10億 58% 7%
24/8 1,451.77億 43% 17%
24/7 1,242.63億 43% 12%
24/6 1,113.18億 23% 10%
24/5 1,012.99億 32% 4%
24/4 973.37億 25% -4%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報9月營收廣達

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