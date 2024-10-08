錢進陸港股 這檔大中華基金1年報酬近5成奪冠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-08 10:06

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中國人行 9 月底宣布多項重磅貨幣寬鬆措施，無論針對性或力道都是近 20 年來難得一見，帶動大中華股市近日強彈。但陸股陷入空頭長達 2 年多，35 檔大中華基金中，統一大中華中小基金一年報酬率以近 5 成奪冠，復華華人世紀基金 37% 居次，若拉長時間來看，統一大中華中小基金、統一強漢基金三年、五年績效輪流霸榜冠亞軍。

法人表示，中國過去兩年也採取過降準、降息、降存量房貸利率等政策，但效果不彰，主要過往是以「擠牙膏式」的方式推出，但此次讓市場驚喜的是一口氣同時祭出三大寬鬆措施，且直接提供資金給機構法人買股票，並承諾還會加碼增量資金，中國政府展現難得一見的救市決心，一舉提振股市信心，陸港股人氣回升。

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雖然中國政策放大絕，但預估總體經濟面無法立刻反映到股市信心的反饋，後續可觀察股市信心是否傳達到居民、企業的信貸需求，此將是中長期內需經濟最直接的展望投射。短線基於「H 股流動性佳、空頭回補力道較強、估值較低，以及機構法人持股為近五年最低水位，外資加倉空間大」等四大理由，看好 H 股有機會優於 A 股。

陸港股行情低迷多年，許多投資人的大中華基金也跟著套牢，從近一年報酬率前十強基金來看，統一大中華中小基金以近五成績效遙遙領先群雄，三年報酬率僅有三檔賺錢，統一投信旗下統一大中華中小基金、統一強漢基金以冠亞軍之姿，寫下雙位數佳績。

時間拉長至五年，也只有這兩檔基金創造翻倍報酬率，分別為 112.36%、128.28%，顯示即使歷經多空淬鍊，統一大中華中小基金、統一強漢基金短中長線都是最佳戰友。