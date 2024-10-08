盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額0.84億
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:19
台股今日造紙工業類股表現疲軟，08日10:19相關指數下跌2.06%，總成交額0.84億元，大盤占比0.06%。
該產業上漲家數0、下跌家數6、平盤家數1。領跌個股永豐餘(1907-TW)08日10:17股價下跌0.9元，報32.15元，跌幅2.72%。
造紙工業近5日下跌0.78%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.78%
|+2.15%
|近一月
|+8.83%
|+5.91%
|近三月
|-3.59%
|-3.63%
|近六月
|-1.42%
|+11.63%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.31%，總成交額7.25億
- 盤中速報 - 英濟(3294)急拉4.41%報33.5元，成交711張
- 盤中速報 - 合騏(8937)股價拉至漲停，漲停價81.4元，成交3,093張
- 盤中速報 - 智捷(8176)股價拉至漲停，漲停價16.3元，成交1,171張
上一篇
下一篇