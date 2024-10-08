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鉅亨速報

盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額0.84億

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:19


台股今日造紙工業類股表現疲軟，08日10:19相關指數下跌2.06%，總成交額0.84億元，大盤占比0.06%。

該產業上漲家數0、下跌家數6、平盤家數1。領跌個股永豐餘(1907-TW)08日10:17股價下跌0.9元，報32.15元，跌幅2.72%。

造紙工業近5日下跌0.78%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 -0.78% +2.15%
近一月 +8.83% +5.91%
近三月 -3.59% -3.63%
近六月 -1.42% +11.63%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22560.93-0.62%
永豐餘32.3-2.27%

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加權指數法興(購) 槓桿12.99
加權指數法興(售) 槓桿6.4

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