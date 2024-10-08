盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.19%，總成交額74.41億
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:19
台股今日光電業類股表現疲軟，08日10:19相關指數下跌2.19%，總成交額74.41億元，大盤占比4.93%。
該產業上漲家數7、下跌家數58、平盤家數3。領跌個股悅城(6405-TW)08日10:19股價下跌2.65元，報41.55元，跌幅6%。
光 電 業近5日上漲0.95%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.95%
|+2.15%
|近一月
|+2.87%
|+5.91%
|近三月
|-7.04%
|-3.63%
|近六月
|+8.08%
|+11.63%
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