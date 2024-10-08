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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.19%，總成交額74.41億

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 10:19


台股今日光電業類股表現疲軟，08日10:19相關指數下跌2.19%，總成交額74.41億元，大盤占比4.93%。

該產業上漲家數7、下跌家數58、平盤家數3。領跌個股悅城(6405-TW)08日10:19股價下跌2.65元，報41.55元，跌幅6%。

光 電 業近5日上漲0.95%，集中市場加權指數上漲2.15%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 +0.95% +2.15%
近一月 +2.87% +5.91%
近三月 -7.04% -3.63%
近六月 +8.08% +11.63%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22526.16-0.78%
悅城41-7.24%

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加權指數法興(售) 槓桿6.4

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