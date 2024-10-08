979%！陸熱點城市國慶期間掀起房市搶購潮 日均成交量至少2.5倍起跳

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-08 11:45

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中國國慶黃金周假期期間，熱點城市的房市走出一波成交量大漲行情，廣州新屋日均成交量年增約 2.5 倍、上海中古屋成交量年增數倍、杭州新屋日均成交量則年增逾 3 倍。

《中國證券報》報導，國慶假期期間，北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京等熱點城市購屋人熱情升溫，開發商全力促銷，不少建案到訪量和成交量成倍增長，呈現出止跌回穩的態勢。

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廣州貝殼交易數據顯示，國慶假期前兩天，廣州貝殼站的新屋成交達到 1200 間，10 月前五天成交量達到 2400 間。相比之下，去年國慶期間廣州成交 1300 多間，日均不到 200 間。綜合來看，今年國慶期間新房日均成交量年增約 2.5 倍。

另據廣東省住房和城鄉建設廳數據，9 月 30 日至 10 月 3 日，深圳市新建商品住房簽署認購協定 879 間，日均認購量比 9 月日均認購量成長 124.9%。此外，樂有家研究中心監測數據顯示，9 月 30 日至 10 月 6 日，樂有家深圳門市新屋成交量年增 979%，十一首日新屋成交量預計超過 600 間，為近三年罕見。

上海房市熱度也同樣升溫，特別是上海外環外新盤來訪量及剛需戶型的成交量明顯增加，其中不少客戶是社保剛滿一年的年輕人。

上海浦東新區招商臻境專案的一名置業顧問指出，國慶期間 6 天的成交量就已經抵過 9 月成交量。此外，中古屋帶看量、成交量均顯著提升。10 月 1 日至 6 日，上海中古屋成交量達到 1537 間，相比去年同期成長數倍。

在另個一線城市北京，根據中原地產研究院統計數據，國慶假期北京房市成交量持續升溫，中古屋實際成交量有望破 5000 間，上漲幅度超過 150%。新屋方面，據不完全統計，國慶假期北京新建住宅成交有望接近 2000 間，較去年高出近 2 倍。

一線城市市場迅速升溫，二線熱點城市表現也不遑多讓。在南京，一些購屋者周一 (7 日) 冒雨趕在假期最後一天抓緊看房，杭州的貝殼站新屋日均成交量從之前的一、兩百間迅速提升到國慶期間的 600 多間。

中國住建部發佈的數據還顯示，國慶期間，全國 130 餘個城市組織展開金秋促銷季、住（房）博會、雲展廳、直播看房等多種形式的線上、線下商品房促銷及同步宣傳、政策解讀等活動。根據開展促銷活動的城市回報，國慶節假期以來，參加促銷的大部分專案到訪量年增 50% 以上。

隨著購屋者信心逐步恢復，也讓房地產業者對後市有了更多期待。58 安居客研究院院長張波表示，廣州處於大灣區的核心地帶，又是廣佛一體化經濟重要發展帶，對於外來人群的吸引力強，加之廣州本身的房價梯度廣，在政策助力下，市場信心正逐步恢復，預計廣州房市成交量將在 10 月迎來增長。