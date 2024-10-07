法巴銀行宣布Bruno Boussard為新任台灣區總經理

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-07 19:42

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法國巴黎銀行宣布任命 Bruno Boussard 為台灣區總經理，這項人事調動已於 2024 年 10 月 1 日起生效。

Bruno Boussard 將負責法國巴黎銀行在台灣的各項業務，包括企業與機構銀行、財富管理、資產管理、證券及保險等，他將常駐台北，並向法國巴黎銀行亞太區總裁楊伯豪匯報。

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法國巴黎銀行亞太區總裁楊伯豪表示：Bruno Boussard 擁有亞太地區市場深厚的知識、以及卓越的客戶服務經驗，這將協助他帶領台灣團隊持續成長。相信在他的領導下，將繼續推進公司發展策略，鞏固在台灣這個關鍵市場的領先地位。

Bruno Boussard 擁有豐富的專業背景，曾擔任集團在巴黎的資產負債管理部門副主管，主導環球財資和企業與機構銀行的營運策略。1993 年加入法國巴黎銀行以來，他已累積了超過 30 年的集團服務經驗，期間曾在紐約和香港擔任資產負債管理和資本市場領域的重要管理職位。在加入法國巴黎銀行之前，他已在上海和香港的國際企業銀行和資本市場領域有多年的實務經驗。

Bruno Boussard 將接替博瑪儂（Manon Breuvart）的職務，博瑪儂將調返巴黎出任法國巴黎銀行財富管理信貸部門主管，向法國巴黎銀行財富管理執行長 Vincent Lecomte 匯報。