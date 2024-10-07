【量大強漲股整理】十月份主流股點火，CPO,CoWos有機會續航?指標甚麼?

鉅亨研報 2024-10-07 18:09

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 17.46 億元；自營商買超 32.39 億元；投信買超 44.8 億元；三大法人合計買超 94.65 億元，其中投信連買 3 日，買超金額共 94.25 億。

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美國就業報告較預期強勁， 美股齊揚道瓊再創新高，美國股市上週五三大指數收紅全面上漲，道瓊工業指數上漲 0.81%，那斯達克綜合指數大漲 1.22%，費城半導體指數上漲 1.59%，指標股 (AAPL-US) 蘋果漲 0.5%，(GOOG-US)Alphabet 漲 0.81%，(TSLA-US)特斯拉上漲 3.91%，(TSM-US)台積電 ADR 上漲 0.94%，美國 9 月非農就業數據新增 25.4 萬人，比經濟學家預期遠高於預期 15.0 萬人，平均時薪年增率 4.0% 高於預期 3.8%，而失業率降至 4.1% 低於預期 4.2%，整體就業數據超乎預期強勁，市場降息預期降溫，有利美股，預計本周四公布的 9 月核心消費者物價指數可能維持在 8 月水準，進一步降低市場對下次利率決策會議降息的預期，台股受美股大漲激勵下，開高後走高，終場大漲 399.85 點，收在 22,720.56 點，觀察 3 大科技權值股，(2330-TW)台積電，上漲 2.87%，收在 1005 元，重新站上千元大關，激勵加權指數漲幅一度超過 400 點，惟盤中漲幅收斂；(2317-TW)鴻海上漲 1.8%，收在 197.5 元，公布今年 9 月營收為 7330 億元，月增 33.69%, 年增 10.94%，受惠以 iPhone 16 為主的消費智能產品出貨成長強勁，創下歷年同期次高；(2454-TW)聯發科，上漲 1.63%，收在 1250 元最新 5G 旗艦晶片「天璣 9400」本周三亮相前夕，新品先傳出好消息，有望獲三星明年初將發表的新款旗艦機 Galaxy S25 系列採用，權值股穩盤大漲下，自然指數多頭正式吹起反攻號角。

股票方面點名預告的十月四大主流，一再強調 10/17 台積電法說會將帶動四大主流表現，其中 CoWoS, 矽光子輪動表現；台積電上漲站穩千元大關帶動帶動 CoWoS 相關半導體設備類股，中秋錦囊妙計點名預告的 (6187-TW) 萬潤，

強噴漲停板，再創波段新高，，台積電目前正火速擴充先進封裝產能應對客戶需求，預期 CoWoS 在 2022 年至 2026 年產能年複合成長率將達 50% 以上，可確定至少到 2026 年會持續高速擴產，台股相關供應鏈將會長期受惠。我們早就領先預告在前面!

另外 (6640-TW) 均華，大漲逾 8%，CoWoS 設備訂單能見度拉長至 2026 年，目前在手訂單金額維持在 10 多億元的新高水位，確立 2024 H2 營運升溫，(5443-TW)均豪，也大漲逾 + 8%，受惠設備出貨增加，第二季營收 8.98 億元，每股盈餘 0.67 元，創近 7 季以來新高，基本面強勁下，激勵股價表現! 佳螢早在錦囊妙計公開預告，通通驗證佳螢，選股冠軍的實力。

(3583-TW) 辛耘上漲 9.96% 收在 491.5 元，8 月營收 8.8 億元，月增 16.74%，年增 57.16%，9 月營收有望寫同期高，法人表示公司下半年營運有望表現比上半年佳，全年挑戰賺 1 逾股本；(2467-TW) 志聖，上漲 9.86% 收在 234 元，2024 年 8 月營收 3.57 億元，月減 1.59%, 年減 1.66%，主要受客戶裝機驗收時程影響。法人表示，公司第三季營收有可能較前季降溫，惟在年底旺季效應下，第四季營收有望回升，全年雙位數成長仍可期；(3131-TW) 弘塑，上漲 9.28% 收在 1885 元，主要需求來自 CoWoS 大客戶積極擴充產能，由於從接單, 出機安裝至驗收需 12 至 18 個月，預期營收貢獻自今年第 4 季至 2025 年逐步顯現。法人預估，弘塑 2024,2025 年每股純益逐年成長，2025 年有機會較今年大增逾七成；

(2486-TW) 一詮，上漲 6.73% 收在 111 元，公布 9 月營收 5.02 億，年增 10.94% 今日表現強勢站上季線。一詮開發的新均熱片以銦片介質最為成熟，預計將於明年 Q1 量產，帶動公司均熱片營收可望大幅成長，明年下半年營收有望較今年同期倍數成長；法人指出，一詮持續擴充均熱片產能，Q4 將達到月產能 8 萬片，明年目標月產能 12 萬片，轉機性題材，激勵股價表現! 驗證佳螢的看法!



CPO 的雙聯，續強；點名預告 CPO 類股 (3081-TW) 聯亞，盤中更創下波段新高，來到 354.5 元，聯亞 9 月營收為 1.10 億元，年增 76.10%，股價持續創新高，(3450-TW)聯鈞，上漲 + 1.84% 收在 194 元，(3450-TW)聯鈞，盤中更來到 200.5 元大關，8 月營收 6.58 億，月增 2%，年增 40%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，也已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，近期被納入 MSCI 全球小型指數及法人看好今年營運可望轉虧為盈的帶動下，股價有望繼續上漲；

(3363-TW) 上詮，上漲 + 9.77%，收在 213.5 元，主要在光纖與矽光子晶片連接的連接器與台積電緊密合作，證實之前與台積電, 輝達等國際大廠合作的傳言；上詮正在推進矽光子技術的研發，預計跟上台積電的時程，2025 年完成驗證，2026 年出貨，(6442-TW) 光聖，上漲 + 9.97%，收在 397 元，2024 年 8 月營收為新台幣 5.33 億元，年增率 116.51%，月增率 - 2.35%，今年 1-8 月累計營收為 33.48 億元，累計年增率 86.4%，宏遠證券法人目標價上看 500 元。

受美股特斯拉大漲影響，台股今日車用類股表現漲跌輪動，(1319-TW) 東陽，上漲 + 4.39%，收在 107 元，9 月合併營收 21.71 億元, 年增 0.7%，並連 3 個月營收呈月增態勢，迎接 Q4 車用零件旺季，東陽本身今年擴增的鈑金, 塑膠部品生產線即將完工，投入生產以確保旺季產能充足來滿足客戶訂單的需求，法人目標價在 102 元至 124 元區間，(4566-TW) 時碩工業，上漲 + 5%，收在 90.3 元，Q4 開始出貨給散熱大廠，近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨，產品通過驗證後，有望獲得相關訂單；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長，市場盛傳大園區計畫拚百億營收，個股輪動。

上市櫃公司即將公布九月營收

盤面上可鎖定的四大主流是誰?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師