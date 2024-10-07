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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.95億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,383.98美元，24小時漲跌幅+2.22%；以太幣(ETH)現報價格2,474.4美元，24小時漲跌幅+2.19%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.95億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.32億美元；SOL(SOL)24小時成交量達3.5億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Dogwifhat(WIF)24小時跌幅19%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅15.4%；Arkham(ARKM)24小時跌幅13.2%。


近一週漲幅：Selfkey(KEY)近一週漲幅28.4%；BinaryX(BNX)近一週漲幅25.2%；VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅24.3%。

近一週跌幅：FTT(FTT)近一週跌幅36.1%；Wormhole(W)近一週跌幅18.1%；CELO(CELO)近一週跌幅15.4%。

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