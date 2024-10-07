新新併正反互槓 林伯翰批新光金董事會存在嚴重利益衝突

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-07 12:19

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新光金 (2888-TW) 股東臨時會將於 10/9 登場，新新併正反兩派持續隔空交戰，對於遭到新勝及新光實業提告，大股東林伯翰今 (7) 日再度發出聲明，強調是出於維護新光金股東權益目的，善意發表看法；並指出，ISS 發布的投票建議報告中，已承認新光金的 15 位董事中，有 7 位與台新金有關聯，代表新光金董事會存在嚴重利益衝突。

林伯翰表示，正如 ISS 所指出的，這些關聯「很可能會成為任何潛在競標者的阻礙」，減少了公平且具競争力的合併程序的機會。

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林伯翰直指，新光金 4 位董事－吳東明、洪士琪、林敦仁和魏寶生，是由新柏股份有限公司提名，而該公司與台新有密切聯繫，實際上，吳東亮與這些提名有直接關聯，新勝獨資成立新柏，吳東亮是由嘉浩股份有限公司指派擔任台新金董事長，其配偶彭雪芬則由嘉浩股份有限公司指派擔任新勝的董事長，去年新勝的股東大會上，有錄音指出吳東亮親自承認他指派了這四位董事，這段錄音目前正在接受檢調的調查。

除了這四位董事，還有三位董事與台新金控有密切關聯，首先是陳淮舟，曾擔任台新國際商業銀行的總經理和副董事長，也曾擔任台新金控總經理。他還代表台新金控擔任過彰化銀行的董事長、總經理和董事。

第二位是林詩梅，在 2020 年彰化銀行董事會改選中，作為台新金控的代表參加了改選，顯示出她與台新的長期關係。第三位是陳彥希，曾在台新金與財政部之間的彰化銀行經營權訴訟中擔任台新金的委任律師。

林伯翰直言，顯然這些董事的參與及其與台新金的緊密聯繫，已在新光金董事會中造成了重大的利益衝突。這讓人對合併是否真正符合新光金及其股東的最佳利益產生了嚴重疑慮。

林伯翰進一步指出，Glass Lewis 在 2023 年的董事會選舉中也提出了類似的擔憂，在其投票建議報告中，GL 強調當時改革派似乎與台新金有密切聯繫，且台新金與改革派明確表現出新新併的意圖。GL 還指出，儘管台新並非改革派的直接成員，但因台新金和新柏董事長之間的家庭關係，雙方顯然存在聯繫。

林伯翰表示，懇請各位股東審慎思考當前的合併提案，並考慮董事會內部存在的重大利益衝突。「一個公平、透明且具競争的程序，對於最大化股東價值至關重要」。