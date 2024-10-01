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台股

〈台股盤後〉10月喜迎開門紅 收漲165點收22390點重回季線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-01 14:02

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台股喜迎Q4，終場漲165點收22390點收復季線。(圖：shutterstock)

時序進到第四季，台股 10 月第一天迎來新開局，台積電吹起反攻號角，權值股也紛紛回神，帶動大盤今天反彈逾百點，終場漲 165.85 點，以 22390.39 點作收，也同步收復季線，不過成交量量縮至 2793.72 億元。 

觀察今 (1) 日權值股表現，台積電 (2330-TW) 漲勢強勁，漲 15 元，漲幅 1.57%，聯發科 (2454-TW) 也漲 2.98%，不過鴻海 (2317-TW) 表現則相對弱勢，跌 0.27%。另外，廣達 (2382-TW)、台達電(2308-TW) 漲逾 1%，日月光 (3711-TW) 則小漲 0.33%。 


台北國際光電周將於本月底登場，帶動矽光子族群今天群起上攻，聯亞 (3081-TW)、創威 (6530-TW) 雙雙亮燈漲停，映泰 (2399-TW)、上銓 (3363-TW)、華星光 (4979-TW)、前鼎 (4908-TW) 漲逾半根停板，波若威 (3163-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 漲逾 4%，聯均 (3450-TW) 及旺矽 (6223-TW) 則有 2 至 3% 的漲幅。 

AI 族群今天在廣達領軍之下，表現亮眼，宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯穎 (6669-TW)、麗臺 (2465-TW) 皆漲逾 3%，技嘉 (2376-TW)、光寶科 (2301-TW) 及英業達 (2356-TW) 也有超過 2% 的漲幅。 

航運族群今天也回神，中櫃 (2613-TW) 漲逾半根停板，慧洋 - KY(2637-TW) 漲逾 3%，陽明 (2609-TW) 漲逾 2%，長榮 (2603-TW)、裕民 (2606-TW)、台船 (2208-TW)、台驊 (2636-TW) 以及萬海 (2615-TW) 也都漲逾 1%。 

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台積電9721.57%
﻿宏碁42.253.55%
廣達2681.52%
台達電384.51.05%
日月光投控151.50.33%
聯亞3259.98%
創威70.89.94%
映泰326.31%
上詮191.57.58%
華星光154.56.92%
前鼎101.57.29%
波若威1644.13%
訊芯-KY2174.83%
聯鈞191.53.23%
旺矽7642.28%
華碩5723.44%
聯發科12102.98%
仁寶34.53.60%
緯穎17552.33%
麗臺923.14%
技嘉258-0.19%
光寶科101.52.01%
英業達44.43.02%
中櫃38.555.18%
慧洋-KY793.54%
陽明70.52.17%
長榮204.51.74%
裕民56.61.43%
台船17.91.42%
台驊控股90.11.35%
鴻海187-0.27%
萬海99.21.22%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.52
加權指數法興(售) 槓桿6.1
台積電法興(購) 槓桿5.3
鴻海法興(購) 槓桿8.99
鴻海法興(購) 槓桿7.04

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