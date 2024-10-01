〈台股盤後〉10月喜迎開門紅 收漲165點收22390點重回季線

時序進到第四季，台股 10 月第一天迎來新開局，台積電吹起反攻號角，權值股也紛紛回神，帶動大盤今天反彈逾百點，終場漲 165.85 點，以 22390.39 點作收，也同步收復季線，不過成交量量縮至 2793.72 億元。