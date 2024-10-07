Meta押注AI成功股價飆漲 查克柏格首登全球第二大富豪

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-07 10:10

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隨著 Meta 平台 (META-US) 的股價持續攀升，其執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg) 在 3 日首次成為全球第二大富豪，超越亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)。

根據彭博億萬富翁指數，當地時間 10 月 3 日，查克柏格淨資產達到 2,062 億美元，比貝佐斯高出 11 億美元，但仍落後於特斯拉 (TSLA-US) 執行馬斯克 (Elon Musk) 的近 500 億美元。

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由於 Meta 第二季度銷售額優於預期，並宣布將開發 AI 聊天機器人所需的大型語言模型後，股價連日大漲，並 10 月 4 日收盤創下新高價 582.77 美元，公司市值達到 1.51 兆美元。

Meta 今年以來漲幅 72%，而查克柏格持有 13% 的 Meta 股份，這使得他今年在彭博億萬富翁指數排名竄升了四位，衝到第二名，成為該榜單上財富成長最快的富豪。

查克柏格財富成長不僅反映了 Meta 公司的強勁市場表現，也凸顯了他在科技業的領導地位和持續創新的能力。

Meta 將自己的成長歸功於對人工智慧的大量投資，這些投資有助於提高網路廣告的能力。該公司 7 月發布第二季財報時稱，Meta AI 將在今年年底前成為全球使用人數最多的 AI 助理。