Meta：將在越南擴大人工智慧創新投資

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-01 15:30

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Meta (META-US) 周二 (1 日) 表示，將擴大對越南人工智慧創新的投資，包括從 2025 年開始生產最新的混合實境耳機，這是其擴大在越南業務的最新舉措。

這一消息是由 Meta 負責全球事務總裁 Nick Clegg 在 訪問越南期間宣布的，而就在一周前，他在紐約與越南總統蘇林 (To Lam) 見面。

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Clegg 在聲明中表示：「從 2025 年開始，Meta 將把其最新混合現實設備 Quest 3S 的生產擴大到越南。」

Meta 並未進一步說明，也還沒有澄清製造是否是透過供應商完成的。Meta 的 Facebook 社群媒體平台在越南擁有數千萬用戶。

Clegg 聲明中強調，「越南仍然是 Meta 的重要國家。數以百萬計的小型企業和消費者依賴我們的平台。」